29 Мая 2026
Фото: Накануне.RU

Россия и США могут вместе построить базу на Луне

Глава программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан допустил, что в будущем Россия и США станут партнерами в этом проекте. В интервью "РИА Новости" он пояснил, что строительство базы на Луне - это вызов для всего человечества. По этой причине сейчас никто не может точно предсказать, какие соглашения страны подпишут через время и с кем именно американцы будут сотрудничать в итоге. Специалист уверен, что масштаб задачи заставляет рассматривать самые разные варианты международного взаимодействия.

При этом Гарсиа-Галан уточнил, что пока стороны не ведут никаких официальных переговоров по этому поводу. На сегодняшний день представители космических ведомств двух стран не обсуждали совместные планы на Луне. Несмотря на отсутствие текущих договоренностей, американская сторона не исключает сближения позиций в будущем.

NASA рассматривает лунную миссию как глобальный проект, успех которого может потребовать объединения усилий ведущих космических держав мира вне зависимости от нынешних обстоятельств.

Во вторник, 7 апреля, четверо астронавтов на корабле Orion установили новый мировой рекорд, удалившись от Земли на 406 771 километр и побив достижение миссии "Аполлон-13". Корабль пролетел в нескольких тысячах километров от Луны, что позволило экипажу в течение семи часов изучать ее поверхность и даже предложить название для одного из кратеров. 

Теги: луна, космос, база


