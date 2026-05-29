Прокуратура пресекла деятельность майнинговой фермы в гаражном боксе Перми

Прокуратура пресекла деятельность майнинговой фермы в гаражном боксе по ул. Добролюбова в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.



Прокуратура Мотовилихинского района Перми совместно с сотрудниками отдела полиции № 4 УМВД России провела проверку по обращению филиала "Пермэнерго" "Россети Урала" о самовольном подключении к электрическим сетям и безучетном потреблении электроэнергии. В ходе надзорных мероприятий Перми выявлено незаконное подключение к электрическим сетям 22 единиц майнингового оборудования для добычи и создания криптовалюты.

В результате безучетного потребления электроэнергии филиалу "Пермэнерго" "Россети Урала" причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей.

Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 171 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере и незаконное предпринимательство).

Ход проведения доследственной проверки находится на контроле прокуратуры Мотовилихинского района Перми.