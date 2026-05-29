Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/duma_nv

Депутаты Нижневартовска на заседании Градостроительного совета подвергли критике концепцию благоустройства площади Нефтяников

Депутаты Думы Нижневартовска приняли участие в заседании Градостроительного совета. В ходе заседания было рассмотрено два ключевых вопрос по благоустройству города, сообщает пресс-служба Думы.

Так, участникам заседания была представлена архитектурно-планировочная концепция благоустройства территории площадь Нефтяников, а также проект реконструкции улично-дорожной сети города (улиц Авиаторов, Спортивная, Пионерская).

Три варианта концепции благоустройства главной площади столицы Самотлора вызвали серьезную дискуссию. По словам представителей подрядчика (ГИП ООО Генезис), концепция благоустройства демонстрирует основную идею объекта: площадь, посвященная нефтяной промышленности, отражающая ее значимость, с учетом традиций, культурных и исторических образов Нижневартовска. Главной целью является преобразование площади Нефтяников, чтобы она представляла собой не функциональную территорию, но и являла важный символ города, отражающий историю, развитие нефтедобычи на Самотлорском месторождении, а также развитие и культурную жизнь города.

Однако, народные избранники подвергли критике шаблонность представленных концепций. Депутаты высказали мнение, что концепция имеет черты архаичности, предлагаемые арт-объекты явно избыточны. Были высказаны претензии и к размещению объектов для проведения культурно-массовых мероприятий и мест отдыха, и к предлагаемым материалам покрытия территории площади.

Серьезная полемика завершилась принятием за основу одного из предложенных вариантов концепции, но с обязательным учетом всех высказанных предложений. Теперь предстоит доработка проекта с учетом высказанных критических замечаний.

Всего на работы по благоустройству главной площади города пока выделено 90 млн рублей. Подготовка окончательного варианта проекта, согласование со всеми соответствующими инстанциями займет несколько месяцев. Сотрудники администрации Нижневартовска заверили участников заседания, что в конце октября все уже будет готово и можно будет преступить к подготовительным работам. Обновленную и благоустроенную главную площадь города вартовчане смогут увидеть в октябре следующего года.

Теги: дума нижневартовска, алексей сатинов, градостроительный комитет, площадь нефтяников, концепция благоустройства


