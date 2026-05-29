В Екатеринбург доставили фигуры еще четырех архангелов для памятника Собору Архистратига Михаила

В Екатеринбург доставили фигуры еще четырех архангелов - Рафаила, Селафиила, Варахиила и Гавриила, которые дополнят памятник Собору Архистратига Михаила.

Памятник расположится в спортивном квартале "Архангел Михаил" и станет подарком городу от Русской медной компании.

Установка семи фигур уже завершена. Трое - архангелы Уриил, Иегудиил и Иеремиил - были установлены накануне Дня Победы.

Увенчает скульптурную композицию предводитель войска небесного Архангел Михаил. Его силуэт будет отлит из бронзы в мастерской Нижнего Новгорода в ближайшее время.

Первый подобный памятник был установлен в Челябинске, там архангелы стоят спиной друг к другу, олицетворяя защиту мира людей. В Екатеринбурге же, по задумке автора – члена Союза художников России, скульптора Алексея Щитова, они будут парить над шаром, который символизирует мироздание. Так художник показывает, что архангелы всегда стоят на защите людей от сил зла.