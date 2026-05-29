29 Мая 2026
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук на торжественной церемонии сказал, что хабаровчане всегда будут помнить имена основателей города – Графа Николая Муравьева-Амурского и капитана Якова Дьяченко

В Хабаровске почтили память основателей города графа Николая Муравьева-Амурского и капитана Якова Дьяченко. В торжественной церемонии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, почетные граждане Хабаровска, священнослужители, военнослужащие, молодежь, жители краевой столицы, представители администрации краевого центра.

По сложившейся традиции, в преддверии Дня города, в ходе мероприятия возложили цветы к монументу видному политическому деятелю, дипломату, графу Муравьеву-Амурскому, а затем почтили память основателя Хабаровска капитана Якова Дьяченко.

«Возложение цветов к памятникам основателей нашего Города воинской славы - это священная традиция. Мы обязаны помнить свою историю и знать, как зарождался Хабаровск. На долю Якова Дьяченко и его соратников-казаков выпали тяжелейшие испытания: глухая тайга и суровый климат. Но они выстояли и построили военный пост, который сегодня превратился в один из красивейших, цветущих и успешных городов России. Огромное спасибо и нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, которые в послевоенные годы восстанавливали и развивали Хабаровск. Сегодня мы стоим на этом прочном, надежном фундаменте. Мы продолжаем путь наших первооткрывателей - строим новые дома, благоустраиваем площади, развиваем инфраструктуру и с уверенностью смотрим в завтрашний день. Мы сильны своим единством. Сегодня мы поддерживаем участников СВО. Мы — россияне, одна большая и дружная семья, и поэтому победа будет за нами!», - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Глава краевой столицы напомнил, что история Хабаровска началась в мае 1858 года. Тогда по поручению генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского отряд под командованием Якова Дьяченко высадился на суровом берегу Амура и основал военный пост Хабаровка, названный в честь первопроходца Ерофея Хабарова. Это событие стало последствием подписание исторического Айгунского договора, который определил государственную границу между Россией и Китаем.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, день города, памятник муравьеву-амурскому


