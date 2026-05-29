Роспотребнадзор остановил продажу 64,5 млн бутылок армянской минеральной воды "Джермук"

Роспотребнадзор дополнительно поручил оператору системы "Честный знак" приостановить реализацию в России 64,5 миллиона единиц армянской минеральной воды "Джермук".

Основанием для поручения стали выявленные нарушения обязательных требований законодательства о техническом регулировании, в частности, превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов в воде.

Как пишет РИА Новости, с начала 2026 года уже заблокирована реализация 38,4 миллиона единиц воды "Джермук".

В апреле следователи возобновили расследование уголовного дела о гибели жителя Владикавказа, выпившего минеральную воду "Джермук" в феврале 2024 года. В ведомстве пояснили, что на момент гибели установить, кто причастен к преступлению, "не представилось возможным". Теперь же открылись новые обстоятельства, в связи с чем и возобновили производство по делу.