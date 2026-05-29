Предприятиям разрешат закупать зенитки и РЭБ для защиты от беспилотников

Российские компании теперь могут официально покупать крупнокалиберное оружие и технику для борьбы с дронами. Как узнал РБК, власти утвердили механизм, по которому бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, радары и системы радиоэлектронной борьбы. Раньше предприятия приобретали только средства пассивной защиты из списка Минпромторга, а легкое оружие для охраны получали через Росгвардию.

Теперь же правительство разрешило закупать серьезную технику для защиты гражданской и промышленной инфраструктуры. Государство приняло это решение, чтобы быстрее обеспечить всем необходимым мобильные огневые группы. Такие подразделения сейчас активно создают в большинстве регионов европейской части России, так как они эффективно сбивают беспилотники. В эти группы зачисляют резервистов, добровольцев и сотрудников частных охранных служб. Чтобы не тратить время, компании будут сами покупать оружие и транспорт, а затем сразу передавать их воинским частям. Министерство обороны продолжит полностью управлять этими группами и обеспечивать их работу.

Вопрос о закупке тяжелого вооружения недавно поднял глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. Он отметил, что крупные компании готовы тратить свои деньги на безопасность, но им нужны понятные схемы финансирования и право покупать калибры мощнее обычных автоматов. Еще в прошлом году в Госдуме советовали корпорациям самостоятельно закупать системы защиты от дронов. Теперь, когда власти утвердили официальный порядок, бизнес сможет легально финансировать установку мощных систем ПВО и РЭБ на своих объектах.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 29 мая ПВО отразила массированную атаку дронов на гражданские и энергетические объекты Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе Волгограда один из беспилотников повредил многоквартирный дом.