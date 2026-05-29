29 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Год молодой семьи в Югре: как округ поддерживает новые ячейки общества

В Югре продолжаются различные мероприятия, посвящённые году молодой семьи. Именно таким 2026-ой стал в автономном округе по решению губернатора Руслана Кухарука. Подробнее о том, как именно автономный округ проведёт этот год, читайте в материале Накануне.RU.

В Югре сформирована и непрерывно развивается система поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Для семей, имеющих детей, предоставляется 50 видов мер социальной поддержки, 44 вида предоставляются в соответствии с региональным законодательством, 6 – в соответствии с федеральным.

В разные годы семьям с детьми, в том числе молодым, власти Югры оказывали существенную поддержку. Например, в 2019 г. в Югре внесены изменения в окружную государственную программу "Развитие жилищной сферы": на неё дополнительно выделяли 1,5 млрд руб. Эти деньги пошли на предоставление субсидий молодым семьям.

Детская площадка рядом с ЖК WOODS в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Поддержку получили 1,5 тыс. молодых семей. Другой мерой поддержки молодых семей стало выделение денег на погашение долга по ипотеке. Единовременную выплату получили 1,3 тыс. югорских семей. На эти цели из региональной казны выделили 1,7 млрд руб. Эти и другие меры поддержки привели к тому, что количество многодетных семей в округе к 2023 г. составило уже 40 тыс., за два года увеличившись на 5 тыс.

О том, что 2026-ой будет в Югре годом молодой семьи, губернатор Руслан Кухарук сообщил во время своего послания о положении дел и перспективах развития региона. Оно прозвучало в Ханты-Мансийске 23 декабря 2025 г.

"Рождение человека, его становление и формирование его будущего идёт из семьи. И именно молодые семьи нуждаются в нашей особой поддержке. Поэтому предлагаю, опираясь на мнение югорчан, объявить 2026-ой годом молодой семьи", - сказал Руслан Кухарук.

Он поручил своим заместителям Павлу Тараканову и Всеволоду Кольцову совместно с отраслевыми департаментами разработать план мероприятий года.

"Многие региональные решения направлены на повышение благополучия югорских семей. Действие региональной программы по повышению рождаемости продлено до 2030 г. Больше половины мер социальной поддержки адресовано семьям с детьми, и продолжают вводиться новые. С 2026 г. молодые родители-студенты очной формы обучения будут получать югорский семейный капитал уже при рождении первого ребенка. При этом право на его повторное получение при рождении второго и последующих детей сохраняется", - сказал губернатор.

Дети в деском саду(2024)|Фото: Накануне.RU

Одним из мероприятий года стало появление в Югорском государственном университете по нацпроекту "Семья" комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей. Это позволило молодым родителям, а также преподавателям с маленькими детьми, совмещать учёбу и работу с материнством и отцовством в комфортных условиях.

"Уверен, комната матери и ребенка в Югорском государственном университете является тёплым и полезным пространством для многих студенческих семей. В будущем здесь молодые родители смогут получать консультации профильных специалистов, принимать участие в групповых и индивидуальных мероприятиях, направленных на общее развитие ребенка. Считаю важным создать подобные центры поддержки во всех вузах нашего региона", - считает Руслан Кухарук.

Весной стартовал ещё один важный проект года молодой семьи. 30 апреля начал свою работу информационный проект "Югра – это про любовь". Он посвящён историям семей жителей региона. Жителям Югры предлагают рассказать свою историю знакомства, любви и семейной жизни на сайте проекта Югралюбовь.рф, прикрепив совместную фотографию. Все истории модерируют и потом их публикуют на сайте. Часть из них появится в социальных сетях, телевизионных сюжетах и других информационных форматах.

Студенты в актовом зале Уральского федерального университета в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Когда любовь живёт в твоём сердце, она мгновенно проецируется на всё вокруг, и на тех людей, кто рядом. Проект "Югра – это про любовь" как раз такой. Мы предлагаем всем жителям нашего округа поделиться историями своего знакомства, секретами семейного счастья, рассказать о своей любви. Пусть эти добрые истории звучат со всех уголков нашей большой красивой Югры. Возможно, для кого-то эти примеры станут знаком для решения о создании своего семейного очага. А кто-то, прочитав добрые истории, ещё раз убедится, что миром правит любовь", – рассказала хантыйская певица, многодетная мама, участница проекта Вера Кондратьева.

Проект направлен на формирование позитивного образа семьи и поддержку традиционных семейных ценностей. Его кульминацией станет День семьи, любви и верности – 8 июля, который корнями уходит в историю любви и взаимоотношений Петра и Февронии Муромских. В этот день истории и фотографии югорчан будут транслироваться не только в средствах массовой информации, но и на наружных информационных носителях.

Теги: Молодая семья, Югра, Руслан Кухарук


