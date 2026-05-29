Программа благоустройства парков: более 200 тысяч екатеринбуржцев сделали свой выбор

В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Более 200 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В числе лидеров голосования на данный момент следующие локации:

набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского – более 42 тысяч голосов;

Основинский парк – более 21 тысячи голосов;

бульвар по улице Культуры – более 20 тысяч голосов.

Среди территорий, претендующих на благоустройство в 2027 году, – зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6. Прогулочная зона находится в микрорайоне Краснолесье и проходит вдоль жилого дома (бульвар Академика Семихатова, 6). В случае победы в голосовании территория станет благоустроенным пешеходным сквером, который соединит кварталы района, отметили в администрации города. Планируется, что там появятся зеленые насаждения, удобные качели-скамейки и просторная прогулочная зона.

Отметим, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 90 тысяч горожан.

Напомним, голосование за благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни" продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно на Платформе обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров.

С 21 апреля к работе приступили более 3 тысяч городских волонтеров, обеспечивающих поддержку процесса голосования по программе ФКГС. Найти добровольцев можно в парках-участниках голосования, в 15 торговых центрах Екатеринбурга (ежедневно с 16:00 до 20:00), а также на крупных городских мероприятиях: концертах, субботниках, фестивалях, спортивных турнирах. Узнать волонтеров можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Для подтверждения выбора они запрашивают только четырехзначный код из СМС – это отличает их от мошенников, которые требуют шестизначный код для входа в "Госуслуги".

За годы реализации национального проекта в Екатеринбурге благоустроены 11 общественных территорий: парк "Зеленая роща", набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, линейный парк “Солнечные аллеи” в микрорайоне Солнечный и другие.