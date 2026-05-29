Пятый элемент: когда в российских городах заработает 5G

В конце июня власти планируют передать компаниям МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и T2 частоты 4,63–4,99 ГГц. Этот ресурс позволит операторам начать строительство сетей пятого поколения в крупных мегаполисах. О таких планах Государственной комиссии по радиочастотам сообщают "Известия", ссылаясь на внутренние документы ведомства.

Помимо новых частот, компании смогут запускать 5G на базе уже работающих вышек 2G, 3G и LTE. Если Роскомнадзор даст добро, операторы включат современный стандарт связи на старом оборудовании всего за несколько дней. Однако эксперты предупреждают: настоящий рывок скорости произойдет только на новых частотах. Там интернет будет работать в 4-10 раз быстрее, чем привычный сегодня стандарт LTE.

График внедрения технологий уже расписан на годы вперед. До конца этого года связь нового поколения появится в первых четырех региональных центрах. К 2027 году число таких городов вырастет до 16, к 2030 году - до 40, а к 2035 году быстрый интернет охватит 84 города. Государство также требует от компаний постепенно переходить на российское оборудование. К концу 2027 года доля отечественной техники составит всего 1%, но уже к 2030 году она вырастет до половины. Полностью заменить иностранные системы российскими разработками операторы должны к концу 2031 года.

Ранее депутаты упростили правила использования мобильной связи для семей, изменив законопроект о борьбе с мошенничеством. Глава комитета по информполитике Сергей Боярский сообщил, что власти отказались от идеи принуждать родителей уведомлять операторов о передаче SIM-карты ребенку.