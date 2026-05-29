29 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика За рубежом
Фото: Denes Erdos / AP

По стопам Орбана: Мадьяр объявил, что не будет поставлять Украине оружие

Венгрия подтвердила позицию прежнего кабинета: она не будет поставлять вооружение и военную технику Украине. Такое заявление сделал новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр, подводя итоги своей беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Он сказал об этом генсеку альянса прямо: Венгрия хочет оставаться надежным союзником НАТО, но поставлять оружие Киеву не будет. Ранее венгерские власти уже говорили, что новое правительство не планирует становиться на сторону Украины в конфликте против России.

Швейцарское издание Die Weltwoche на днях написало, что Мадьяр разочаровал ЕС. Он не русофоб и даже высказался о возможном возобновлении закупок российского газа, выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, выдвигает ей жесткие требования по правам закарпатских венгров.

Накануне Мадьяр заявил, что он не намерен встречаться с Зеленским, пока не будет серьезных подвижек по закарпатским венграм. Киев должен выполнить 11 условий: сохранение национальных школ с преподаванием на венгерском языке, возможность сдавать вступительные экзамены на венгерском, доступ к высшему образованию на венгерском, применение венгерского в самоуправлении, гарантии представительства венгров в Раде и др. В этом вопросе Мадьяр продемонстрировал полную преемственность курса Виктор Орбана.

Теги: венгрия, украина, оружие, мадьяр


