Жилой дом поврежден в результате атаки БПЛА в Волгограде

В Волгограде в результате атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, под удар попал жилой дом в Краснооктябрьском районе. По предварительным данным, повреждено остекление балконов, возгораний не зафиксировано.

Бочаров уточнил, что в ночь на 29 мая подразделения ПВО отражали массированную атаку с использованием беспилотников по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Волгоградской области.

Как сообщило Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над российскими регионами. Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.