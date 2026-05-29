На Южном Урале возродят высшее танковое командное училище

В Челябинске воссоздадут высшее танковое командное училище. Так решило Правительство – распоряжение о создании учреждения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте правовой информации. Учредителем училища станет Минобороны РФ.

Сотрудники учреждения займутся обучением по программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам. Кроме того, они займутся научной и научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны.