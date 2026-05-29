"Хорошо сыграли в обороне". Карпин прокомментировал поражение сборной России против Египта

Сборная России по футболу уступила в товарищеском матче сборной Египта.

Матч в Каире завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный мяч на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции сказал, что обе команды хорошо сыграли в обороне. В связи с этим у обоих ворот было немного голевых моментов в игре.

Также отметим, что фанаты африканцев часто светили российским футболистам лазерными указками в лицо, что запечатлено на многих фотографиях.

Следующий матч Россия проведёт 5 июня в Волгограде против Буркина-Фасо, а затем 9 июня сыграет в Калининграде против Тринидада и Тобаго.