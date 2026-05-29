"Россети Урал" восстановили электроснабжение около 60% потребителей Прикамья после непогоды

Энергетики "Россети Урал" восстановили электроснабжение около 60% потребителей Пермского края после третьей волны непогоды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Работы по устранению повреждений ведутся круглосуточно.

По состоянию на 29 мая, подача электроэнергии возобновлена для около 60% обесточенных потребителей. Основные причины нарушений — падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов.

Всего задействовано более 200 специалистов и свыше 75 единиц спецтехники. Для социально значимых объектов при необходимости используются передвижные дизельные электростанции: от резервных источников запитаны больницы и насосные станции в селах Коса и Пожва.

В зоне особого внимания энергетиков Березниковский, Соликамский, Чусовский округа и север Коми-Пермяцкого округа. Бригады расчищают завалы деревьев, ремонтируют опоры и восстанавливают оборванные провода. Всю ночь работы шли без остановки. В наиболее пострадавшие из-за непогоды районы направлены дополнительные силы из свердловского и челябинского филиалов.