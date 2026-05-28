Мишустин назначил гендиректором ЗАЭС Владислава Исаева

Владислав Исаев снова назначен генеральным директором "Запорожской АЭС". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" сроком на 2 года", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что этот пост Исаев занимает с 1 апреля 2024 года.