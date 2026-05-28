"Россети Урал" восстановили электроснабжение в Свердловской области

Энергетики "Россети Урал" закончили с ликвидацией последствий сильных дождя и ветра, из-за которых часть населенных пунктов Свердловской области осталась без электричества. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Повреждения на линиях электропередачи (ЛЭП) 6-10 кВ устранены, отработаны индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ. Продолжаем мониторинг погодных условий. В ближайшие сутки в регионе ожидаются ливни и усиление ветра", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне порывы ветра до 25 м/с, дождь и град вызвали падение деревьев на ЛЭП и обрывы проводов. Энергетики работали со вчерашнего вечера на территории сразу девяти муниципальных образований, в том числе и на труднодоступных объектах, где пришлось применять высокопроходимую технику

Всего было задействовали более 40 бригад: свыше 100 специалистов, 40 единиц спецтехники. Для социально значимых объектов использовали резервные источники электроснабжения.

Сообщить о нарушениях и узнать о ходе работ можно по телефону: 8-800-220-0-220.