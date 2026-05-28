Организацию фестиваля Ural Music Night возглавит Екатерина Шубенко

Екатерина Шубенко заняла пост исполняющей обязанности директора продюсерского центра "ЛАД", который реализует все проекты, созданные ныне покойным Евгением Горенбургом. В их числе и традиционный для Урала и Екатеринбурга в частности фестиваль "Уральская ночь музыки". Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"Мы планируем сохранить проекты Евгения Львовича и провести в этом году все запланированные фестивали: «Уральскую ночь музыки», "Красную строку", "ГикКон", "Н/О", а также способствовать продолжению творческого пути группы "ТОП",— заявила Шубенко.

До этого Шубенко работала на посту финансового директора "ЛАД". Она также приложила руку к созданию New/Open showcase festival и более 10 лет занимается менеджментом и фандрайзингом в сфере культурных проектов.

В конце апреля стало известно, что основателя фестиваля Ural Music Night, музыкант и продюсер Евгений Горенбург ушел из жизни. Ему было 66 лет.