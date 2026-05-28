Суд арестовал главу департамента Минтранса Васильченко

Глава департамента Минтранса РФ Александр Васильченко отправлен в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки. Меру пресечения вынес Басманный суд Москвы.

"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, Васильченко получил взятку будучи первым заместителем председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а после и первым замминистра транспорта Курской области, в период с 2021 по 2022 год. О какой сумме идет речь и что в ответ обвиняемый должен был выполнить - не сообщается. Известно только то, что ожидаемые действия с его стороны входили в его служебные полномочия.