Слова Каллас об отъезде американских дипломатов из Киева назвали "недоразумением"

Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об отъезде американских дипломатов из Киева является "недоразумением". Об этом сказала ее пресс-секретарь Анитта Хиппер.

"Как мы уже заявляли ранее, нет намерения закрывать наши посольства или покидать Киев. И у нас нет никаких указаний на то, что это делают наши партнеры. То есть это было недоразумение, которое со временем прояснилось", - отметила Хиппер во время брифинга в Брюсселе.

Ранее глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что США эвакуировали свое посольство в Киеве, при этом диппредставительства всех стран Европы остаются в столице Украины. После этого посольство США на Украине опровергло эту информацию.