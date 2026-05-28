Пермяка осудили за попытку купить огнестрел и боеприпасы
В Перми осудили местного жителя за покушение на приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Ленинским районным судом города Перми рассмотрено уголовное дело в отношении 45‑летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222 УК РФ (покушение на приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему посредством информационно‑телекоммуникационной сети "Интернет").
Судом установлено, что в ноябре 2025 года мужчина, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и не осведомленный о проводимых в отношении него оперативных мероприятиях, приехал на легковом автомобиле на речной вокзал, где приобрел пистолет и коробку с имитацией патронов к огнестрельному оружию, полагая об их готовности к применению.
Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.
С учетом мнения государственного обвинителя Пермской транспортной прокуратуры мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима.
Мобильный телефон и денежные средства конфискованы в доход государства.