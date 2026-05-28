Более 330 жителей Курской области остаются в розыске после вторжения ВСУ

332 жителя Курской области остаются в розыске после вторжения ВСУ в регион, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, всего в реестр утративших связь с родственниками жителей региона было включено 2173 человека. "1841 найден, и абсолютное большинство, слава богу, живыми найдены 1395 человек", - сказал Хинштейн в ходе предоставления отчета о деятельности правительства.

В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Киев ставит невыполнимые условия освобождения находящихся на Украине жителей Курской области. Именно из-за таких обстоятельств разговор о возвращении курян на родину длится уже больше девяти месяцев, отмечала она.