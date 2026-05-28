В Челябинске экс-замглавы филиала "Южуралмоста" грозит срок по делу о растрате 263 миллионов

В Челябинске вскоре начнётся рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя директора по правовым вопросам московского филиала АО "Южуралмост" Екатерины Краснихиной. Ей вменяют растрату.

По версии следствия, преступление она совершила в феврале 2015 – июле 2017 гг. Она якобы совершила растрату более 2663 млн руб., принадлежавших министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Деньги эти были выделены на ремонт (в том числе капительный), строительство и реконструкцию автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов. Открытое судебное заседание по делу состоится в 14.00 8 июня, сообщает объединённая пресс-служба судов Челябинской области.