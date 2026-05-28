Екатеринбуржцев приглашают на отбор на фестиваль Muz Bit Unlock

В Екатеринбург возвращается федеральный фестиваль Muz Bit Unlock, в рамках которого начинающие музыканты смогут выступить на большой сцене перед всем городом. Онлайн-обор уже запущен.

"Muz Bit Unlock возвращается на сцену! В прошлом сезоне фестиваль доказал: новая музыка рождается не только в продюсерских центрах, а там, где человек просто берет в руки инструмент или встает к микрофону", - рассказали Накануне.RU организаторы.

Фестиваль в этом году пройдет в трех городах: Екатеринбурге - 10 октября, Москве - 1 ноября и Краснодаре - 29 августа. Первыми хедлайнерами станут PLC, Nemiga, DJ M.E.G. и Amchi.

Участие в отборе смогут принять как сольные исполнители, так и коллективы от 18 лет. Подать заявку можно от любого из трех городов фестиваля. К рассмотрению принимаются только авторские музыкальные произведения.

По итогам двух раундов определится шесть финалистов - по два от каждого города, которые попадут на вечеринку в Москве, где жюри выбирает трех победителей - по одному от Краснодара, Екатеринбурга и Москвы. Именно они выходят на сцену Muz Bit Unlock в своих городах.