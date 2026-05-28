В Нефтеюганске сожитель пожилой женщины вынудил ее передать недвижимость себе и своей дочери

Нефтеюганский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина, действовавшего в интересах пожилой женщины, к ее сожителю и его дочери о признании сделок с недвижимостью недействительными, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов Югры.

Истица являлась собственницей квартиры в Нефтеюганске и половины доли в квартире в Тюмени. В ходе разбирательства установлено, что женщина длительное время сожительствовала с одним из ответчиков. Позже выяснилось, что ее квартира в Нефтеюганске перешла в собственность сожителя, а доля в тюменской квартире — на его дочь.

Сама истица настаивала, что никаких сделок не совершала, денег не получала и не имела намерений отчуждать имущество. Суд принял во внимание состояние ее здоровья: тяжелое заболевание головного мозга, связанное с хроническим нарушением мозгового кровообращения, которое влияло на способность понимать значение своих действий.

Ответчики заявляли встречные требования, однако представитель истца уточнил иск, указав, что взыскание с женщины сумм (8 000 000 и 2 500 000 рублей) недопустимо, так как она денег не получала.

Изучив выписки из ЕГРН, медицинские документы и показания сторон, суд признал сделки недействительными и применил последствия: все переходы права собственности отменены, имущество возвращено истице, обязательства по оплате с нее сняты. Решение было обжаловано, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили его без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.