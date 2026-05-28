Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Депутаты Тюменской облдумы поблагодарили Моора за эффективную работу в 2025 году

Депутаты Тюменской облдумы поблагодарили губернатора и региональное правительство за эффективную работу в 2025 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в восьмой раз выступил в Тюменской областной думе с отчетом о результатах деятельности регионального правительства. Доклад Александра Моора продолжался 47 минут и восемь раз прерывался аплодисментами. После его завершения депутаты в своих выступлениях высоко оценили деятельность губернатора и правительства Тюменской области в 2025 году.

"Год 80-летия Великой Победы и Год героев Тюменской области мы провели достойно. Было реализовано множество патриотических проектов. От имени фракции «Единая Россия» выражаю благодарность губернатору и правительству Тюменской области за совместную работу по созданию памятника трудовому подвигу жителей Ишима, построивших в годы Великой Отечественной войны бронепоезд "Патриот". Прямо скажу – без поддержки главы региона мы не смогли бы реализовать этот очень крупный проект", - отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Андрей Артюхов также отметил, что правительство Тюменской области реализует комплекс действенных мер для поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик подчеркнула, что деятельность губернатора и правительства Тюменской области, их умение справляться с вызовами – пример эффективного государственного регионального управления, когда приоритетом является благополучие жителей.

"Правительство Тюменской области и глава региона успешно сочетают традиционные подходы к управлению и инновационные методы развития. Один из таких методов – это использование механизма концессии. Это хороший пример того, как развивают жилищно-коммунальную инфраструктуру с помощью привлеченных внебюджетных средств. Итог этой большой работы – переход от точечного ремонта к системной модернизации. Это помогает дать жителям региона единый стандарт качества и стоимости услуг. Отчет губернатора позволяет сделать вывод об эффективной командной работе правительства", - подчеркнула председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

Председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко в своем выступлении отметила, что в 2025 году Тюменская область достойно противостояла таким серьезным вызовам, как природные пожары и весенний паводок.

Заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за активную поддержку участников СВО и новых регионов России.

"Работая в волонтерской миссии в Краснодоне, понимаешь, как там было – и как стало. Слова благодарности звучат от всех жителей Краснодона, с кем мы общались. Они просто удивлены тем вниманием, которое Тюменская область сегодня оказывает", - заявил он.

"2025 год дал старт новому этапу реализации национальных проектов. Мы гордимся достигнутыми показателями, за которыми – большая работа на благо жителей региона. Социальная инфраструктура развивается и модернизируется как в городах, так и на селе. В рамках деятельности нашего комитета мы постоянно отмечаем очень плотное межведомственное взаимодействие и эффективную работу правительства Тюменской области во главе с губернатором", - отметила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

Теги: Губернатор, Александр Моор, отчет, Правительство


Мнения из сети