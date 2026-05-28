Дроны атаковали три танкера у побережья Турции

Дроны атаковали три танкера в Черном море у северного побережья Турции, передает Reuters.

Экипаж не пострадал, о повреждениях судов не сообщается.

SHOT пишет, что танкеры Altura и Velora шли под флагом Сьерра-Леоне, третье судно — James II — под флагом Палау.

Также телеграм-канал сообщает, что Altura плыл из Новороссийска в Стамбул. Все три танкера находятся под санкциями Британии.

В прошлом году коммерческие суда несколько раз подверглись нападениям в исключительной экономической зоне Турции в Черном море. К примеру, в декабре был атакован танкер, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла.