Госдума отменила обязательную регистрацию детских SIM-карт

Депутаты изменили правила использования мобильной связи для семей в рамках второго пакета мер по борьбе с мошенничеством. Глава комитета по информполитике Сергей Боярский пояснил, что в первой версии закона родители были обязаны уведомлять операторов связи, если отдавали свою SIM-карту ребенку. Теперь эту норму пересмотрели: информирование компаний станет правом, а не обязанностью граждан, пишет ТАСС.

Изначально власти хотели ввести обязательную регистрацию, чтобы операторы могли автоматически фильтровать контент по возрасту. Однако законодатели решили, что такие вопросы должны оставаться внутрисемейным делом. Правительство РФ позже определит особенности оказания этих услуг, но принуждать родителей к отчетам перед операторами государство не будет.

Таким образом, взрослые смогут самостоятельно распоряжаться своими номерами и решать, нужно ли сообщать оператору данные о фактическом пользователе.

Ранее сообщалось, что Минцифры вместе с силовиками и банками готовит третий пакет мер против кибермошенников, который включает более 40 новых инициатив для защиты граждан. Одновременно ведомство выпускает второй пакет защитных решений и призывает депутатов поддержать его для скорейшего внедрения.