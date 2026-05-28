Роскомнадзор замедляет Telegram

Здравоохранение В России Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Во Владимире на грани закрытия оказался кардиоцентр

Во Владимире может закрыться кардиоцентр городской больницы №4, существующий уже 15 лет. Уже несколько месяцев центр не проводит операций, тогда как в прошлом году их провели более 3,5 тыс., пишет издание "Чеснок".

Причина простоя подразделения – поломка ангиографа, оборудования, которое критически важно для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сообщается, что аппарат неисправен уже год.

Больница неоднократно направляла в областное министерство здравоохранения заявку на выделение средств на ремонт – нужны около 35 млн руб. Судя по документации, ангиограф производства Philips (Нидерланды). Руководство больницы напомнило минздраву, что региональный кардиоцентр обслуживает Владимир, а также жителей пяти районов, то есть почти половину региона.

На сломанном ангиографе врачи продолжали работать еще какое-то время, пока он окончательно не вышел из строя прямо во время операции.

Деньги на ремонт оборудования больнице так и не выделили. В середине мая главврач был вынужден издать приказ о закрытия отделения с 1 сентября и сокращении почти полусотни ставок. Затем действие приказа приостановили до согласования с минздравом. Ситуация остается подвешенной. Между тем, пациентов приходится везти в другие больницы (в том числе в другие города области), часто это приводит к потере драгоценного времени на спасение людей.  

Напомним, в мае в городе Кольчугино все в той же Владимирской области закрылся единственный на 50-тысячный район роддом. Теперь женщинам приходится ездить рожать за 80 км, а работы лишились около 40 медиков. Сотрудники роддома много раз обращались к региональным и федеральным властям, отмечая, что ситуация прямо противоречит декларируемой политике по увеличению рождаемости.

Теги: владимир, кардиоцентр, ангиограф, больница, здравоохранение


