Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер дал старт XXVII Медиафесту Южного Урала

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии главного в Челябинской области медиасобытия -  XXVII Медиафест Южного Урала. Это мероприятие является одним из ведущих отраслевых форумов страны. В 2026 году Медиафест «Южный Урал» собрал порядка 300 участников из регионов России, а также Республики Казахстан.

Алексей Текслер в приветственном слове отметил особую роль журналистов в формировании содержательной информационной повестки в условиях множества вызовов и подчеркнул, что Медиафест расширяет географию.

«Я бы хотел, чтобы каждый из вас находил время и возможность приезжать к нам в Челябинскую область и получать удовольствие от природы, от общения с людьми. Мы любим свой регион, мы считаем его самым красивым и, конечно, мы любим жителей нашего региона. Мы трудолюбивые, патриотичные. Мы делаем и всегда делали все для страны. Мы опорный регион нашей страны – так было много лет назад, так было и в годы Великой Отечественной войны, и сейчас ровно происходит то же самое», – подчеркнул губернатор.

В рамках участия в открытии мероприятия Алексей Текслер ответил на вопросы журналистов. Так, главный редактор газеты «Омская правда», председатель Союза журналистов Омской области Андрей Мотовилов напомнил, что Омск в 2026 году носит статус Культурной столицы России и поинтересовался, как губернатор оценивает вклад СМИ в подготовку и реализацию аналогичного проекта в Челябинске.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская и Омская области активно сотрудничают. Например, южноуральский государственный ансамбль танца «Урал» принимал участие в церемонии открытия программы «Омск – Культурная столица 2026».

На площадке «Медиафеста» губернатор особо отметил важную роль СМИ в вовлечении людей в процесс голосования за свой город, почеркнул, что такие проекты важны не только для развития культуры, но и для продвижения территории и преодоления стереотипов.

И напомнил, что голосование в рамках конкурса «Малая культурная столица Южного Урала» стартует уже 1 июня, а шансы у всех муниципалитетов региона на победу весьма высокие.

Главный редактор «Полит 74» Григорий Макеев считает, что СМИ могут оказать реальную помощь муниципалитетам в рамках проведения конкурса, популяризируя информацию о малых городах.

«Став «Малой культурной столицей», муниципалитет получает мощный бренд, который интересен предпринимательскому сообществу, что, безусловно, отразится и на местном бюджете, а это позволит реализовать культурные проекты. Победитель конкурса сможет заявить о себе на всероссийском уровне. Это включение в туристические маршруты, участие в федеральных программах, обмен опытом с другими культурными столицами», - поделился мнением руководитель челябинского СМИ.

При этом Южный Урал активно продолжает работу над содержательным наполнении программы будущей культурной столицы. Уже известно, что в Челябинске будут реализованы новые федеральные проекты и сохранены традиционные мероприятия, которые стали важной частью культурной жизни Южного Урала. В 2027 году Челябинск станет площадкой для проведения крупных событий федерального уровня: церемонии вручения премий «Золотая маска» и «ТЭФИ», фестиваля «Дунаевский» и других значимых проектов. Отдельный блок составят молодежные, спортивные и урбанистические инициативы. Кроме того, рассматривается возможность проведения культурных мероприятий в промышленной сфере.

Руководитель рабочей группы «Культурная столица 2027» Диана Малышева неоднократно подчеркивала роль медиа в работе по подготовке и реализации масштабного культурного проекта.

«Рабочая группа по проекту «Культурная столица 2027» сформировалась и по-настоящему сплотилась еще на этапе подготовки заявки и презентации, когда мы шли к победе. Сейчас команда занимается подготовкой рекламной и информационной кампаний, а также активно привлекает партнеров, амбассадоров и резидентов проекта. Наша главная задача – сделать так, чтобы каждый житель Южного Урала почувствовал свою причастность к проекту и смог стать его частью», - акцентировала глава рабочей группы.

Во время встречи на площадке «Медиафеста» журналисты также задали вопрос губернатору по теме межнациональной и межкультурной коммуникации в Год единства народов России. Глава региона ответил фразой «Когда мы едины, мы непобедимы», подчеркнув, что в России живет многонациональный народ.

«Вся журналистская работа в этой части направлена на такую простую вещь, как объединение», - констатировал губернатор.

Спросили журналисты и о ходе работ по восстановлению Ясиноватой и Волновахи в Донецкой Народной Республике. Алексей Текслер отметил, что регион ведет активную работу в подшефных территориях, начиная с 2022 года. Это восстановление жилья, школ, детских садов, храма, объектов здравоохранения, инфраструктуры, благоустройство общественных пространств. В частности, в Ясиноватой в этом году завершается благоустройство парка им. Машиностроителей.

Добавим, что в рабочей программе «Медиафеста» — пленарная дискуссия в рамках Года единства народов России, мастер-классы, работа во «ВКонтакте» и «Максе», конкурсы и презентация «культурной столицы». Ключевое событие — пленарная дискуссия «Этнический вопрос в условиях СВО. Что противопоставить спекуляциям и вбросам». 

