Председатель ЗСК Юрий Бурлачко побывал с рабочим визитом на заводе пищевого оборудования в Новотитаровской

28 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко побывал с рабочим визитом на заводе пищевого оборудования в Новотитаровской

Председатель Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко в рамках рабочей поездки оценил производственные мощности ООО «ПищТех» – единственного изготовителя профессионального кухонного оборудование в крае. В рабочей поездке также участвовали председатель профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев и замминистра промышленной политики края Владислав Смагин.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"ПищТех" специализируется на производстве оборудования, мебели и посуды для кухонных пространств в заведениях общественного питания – от ресторанов до школьных столовых. Выпускает ежегодно более 50 тысяч единиц продукции, в том числе плиты, посудомоечные машины, хлебопечи, холодильники. Предприятие  включено в список производителей Краснодарского края, чьи товары закупаются для нужд государственных и муниципальных учреждений. В цехах предприятии ежегодно проходят экскурсии для школьников, студентов и туристских групп. Завод уже посетили порядка 500 учащихся, а также более 400 туристов.

Парламентариям рассказали обо всех этапах производства, депутаты побывали в конструкторском бюро, наблюдали процесс сборки специализированного оборудования, осмотрели цеха и складские помещения.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

По словам генерального директора «ПищТеха» Евгения Чистякова, в 2026 году при господдержке предприятие разрабатывает и готовит к выпуску еще 8 новых видов продукции. Также благодаря участию в федеральной программе «Производительность труда» компании удалось нарастить объемы отгрузки товаров более чем в 3 раза. На данный момент три четверти продукции завод поставляет за пределы региона, в том числе в страны ближнего зарубежья.

Юрий Бурлачко по итогам визита поделился своими впечатлениями, отметил особую роль подобных производств в развитии всей промышленной отрасли Краснодарского края.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«ООО «ПищТех» – во многом уникальное предприятие. Наладив устойчивые рынки сбыта продукции, сформировав за четверть века свой узнаваемый бренд, руководство компании тем не менее не останавливается на достигнутом. Благодаря участию в краевых и федеральных программах удается осваивать импортозамещающие технологии и тем самым существенно расширять ассортимент выпускаемого оборудования. Причем стоит особо отметить, что производят его выпускники кубанских вузов и колледжей. Таким образом, предприятие пользуется всеми возможностями для роста и развития своего производства. А руководство держит руку на пульсе экономических трендов. В текущих условиях краевые власти как никогда заинтересованы в поддержке таких компаний. От этого зависит не только имидж кубанской промышленности, но и успешное развитие всего региона», – сказал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, рабочий визит, пищевое оборудование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети