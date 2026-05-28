Председатель ЗСК Юрий Бурлачко побывал с рабочим визитом на заводе пищевого оборудования в Новотитаровской

Председатель Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко в рамках рабочей поездки оценил производственные мощности ООО «ПищТех» – единственного изготовителя профессионального кухонного оборудование в крае. В рабочей поездке также участвовали председатель профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев и замминистра промышленной политики края Владислав Смагин.

"ПищТех" специализируется на производстве оборудования, мебели и посуды для кухонных пространств в заведениях общественного питания – от ресторанов до школьных столовых. Выпускает ежегодно более 50 тысяч единиц продукции, в том числе плиты, посудомоечные машины, хлебопечи, холодильники. Предприятие включено в список производителей Краснодарского края, чьи товары закупаются для нужд государственных и муниципальных учреждений. В цехах предприятии ежегодно проходят экскурсии для школьников, студентов и туристских групп. Завод уже посетили порядка 500 учащихся, а также более 400 туристов.

Парламентариям рассказали обо всех этапах производства, депутаты побывали в конструкторском бюро, наблюдали процесс сборки специализированного оборудования, осмотрели цеха и складские помещения.

По словам генерального директора «ПищТеха» Евгения Чистякова, в 2026 году при господдержке предприятие разрабатывает и готовит к выпуску еще 8 новых видов продукции. Также благодаря участию в федеральной программе «Производительность труда» компании удалось нарастить объемы отгрузки товаров более чем в 3 раза. На данный момент три четверти продукции завод поставляет за пределы региона, в том числе в страны ближнего зарубежья.

Юрий Бурлачко по итогам визита поделился своими впечатлениями, отметил особую роль подобных производств в развитии всей промышленной отрасли Краснодарского края.

«ООО «ПищТех» – во многом уникальное предприятие. Наладив устойчивые рынки сбыта продукции, сформировав за четверть века свой узнаваемый бренд, руководство компании тем не менее не останавливается на достигнутом. Благодаря участию в краевых и федеральных программах удается осваивать импортозамещающие технологии и тем самым существенно расширять ассортимент выпускаемого оборудования. Причем стоит особо отметить, что производят его выпускники кубанских вузов и колледжей. Таким образом, предприятие пользуется всеми возможностями для роста и развития своего производства. А руководство держит руку на пульсе экономических трендов. В текущих условиях краевые власти как никогда заинтересованы в поддержке таких компаний. От этого зависит не только имидж кубанской промышленности, но и успешное развитие всего региона», – сказал Юрий Бурлачко.