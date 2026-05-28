Фуат Сайфитдинов: "достижения Тюменской области свидетельствуют о поступательном развитии региона"

Депутаты Тюменской областной думы положительно оценили работу регионального правительства в 2025 году, отметил спикер областного законодательного собрания Фуат Сайфитдинов, подводя итоги заседания, на котором был заслушан отчет губернатора Александра Моора, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



"У нас есть такие положительные результаты по многим направлениям экономики. Я бы в первую очередь обратил внимание на показатели развития сельского хозяйства, рекордный урожай предыдущего года – 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. Это победа наших селян. Рекордного результата добились и наши строители, которые построили более 2 миллионов 950 тысяч квадратных метров жилья. Тюменская область уже несколько лет входит в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности и рейтинга качества жизни. Это, безусловно, серьезная работа правительства и большой команды по многим направлениям", – подчеркнул председатель Тюменской областной думы.

Среди достижений региона Фуат Сайфитдинов также отметил рост количества субъектов малого и среднего бизнеса и их вклада в региональный валовый продукт.

Спикер акцентировал внимание на том, что в Тюменской области реализуется большой комплекс мер поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей. Это приоритетное направление работы губернатора, регионального правительства и депутатского корпуса.

"И, конечно же, нельзя не сказать о главном показателе, который определяет стабильность в регионе и самочувствие людей,их уверенность в будущем. Это демография. Мы в течение уже несколько лет находимся в десятке регионов-лидеров по коэффициенту суммарной рождаемости. Растет количество семей, в том числе многодетных. И это, безусловно, не может не радовать", – заявил спикер регионального законодательного собрания.

Все достижения Тюменской области свидетельствуют о поступательном развитии региона, где приоритетом является укрепление экономического потенциала и забота о благополучии людей, уверен Фуат Сайфитдинов.