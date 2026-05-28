Минцифры готовит третий пакет мер против кибермошенников

Заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев сообщил, что министерство уже обсуждает с силовиками, банками и операторами связи третий список мер по борьбе с мошенничеством. В этот пакет вошли более 40 предложений от различных ведомств. Власти планируют анонсировать конкретные шаги в ближайшее время, чтобы усилить безопасность граждан в цифровой среде, пишет РИА Новости.

Параллельно министерство полностью подготовило второй пакет защитных мер и просит депутатов поддержать его. Лебедев уверен, что эта работа быстро принесет плоды. Правительство системно выстраивает защиту: первый набор из 30 инициатив действует еще с июня прошлого года. Благодаря этим правилам люди уже могут отказываться от рекламных СМС и спам-звонков, а новые этапы помогут еще эффективнее противостоять преступникам.

Ранее сообщалось, что российские власти вводят лимит на банковские карты: теперь один человек сможет владеть максимум 20 картами во всех банках страны суммарно. Депутаты и Центробанк считают, что такого количества достаточно для обычных нужд, включая детские карты, но при этом ограничение помешает "дропперам" открывать десятки счетов для вывода украденных денег.