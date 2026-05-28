Детский омбудсмен Москвы предложила понизить до 12 лет возраст, с которого подростки могут подрабатывать

"Не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все", - цитирует Ярославскую РИА Новости.

По словам детского омбудсмена, подростки хотят получить "копеечку" летом.

Сейчас легкий труд детей допускается с 14 лет при письменном согласии одного из родителей. С 15 лет подросток может заключить самостоятельно трудовой договор при условии получения общего образования. С 16 лет можно работать по трудовому договору на общих основаниях.