Бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение по делу о гибели подростков в сауне Прокопьевска

Бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение в злоупотребление должностными полномочиями по делу о гибели подростков в сауне Прокопьевска, сообщает СКСКР по Кузбассу.

По версии следствия, обвиняемый в 2022-2023 годах удалил из базы данных сведения о сауне на улице Кубанской. Из-за отсутствия актуальной информации нарушения пожарной безопасности не были устранены, в результате при пожаре в помещении погибли пять несовершеннолетних.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Он отправлен под домашний арест.

Пятеро подростков погибли в январе во время пожара в сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. Они отравились угарным газом. Одна девушка смогла спастись. Шестеро подростков арендовали сауну, чтобы отметить день рождения. Они не смогли выбраться, потому что в помещении не было эвакуационных выходов. Погибшим ребятам было от 15 до 17 лет.

Ранее по уголовному делу был арестован владелец сауны и его брат, который, по версии следствия, являлся фактическим руководителем заведения. Кроме того, была помещена под домашний арест администратор сауны.