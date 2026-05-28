28 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Следственный комитет РФ

Бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение по делу о гибели подростков в сауне Прокопьевска

Бывшему пожарному инспектору предъявлено обвинение в злоупотребление должностными полномочиями по делу о гибели подростков в сауне Прокопьевска, сообщает СКСКР по Кузбассу.

По версии следствия, обвиняемый в 2022-2023 годах удалил из базы данных сведения о сауне на улице Кубанской. Из-за отсутствия актуальной информации нарушения пожарной безопасности не были устранены, в результате при пожаре в помещении погибли пять несовершеннолетних.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Он отправлен под домашний арест.

Пятеро подростков погибли в январе во время пожара в сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. Они отравились угарным газом. Одна девушка смогла спастись. Шестеро подростков арендовали сауну, чтобы отметить день рождения. Они не смогли выбраться, потому что в помещении не было эвакуационных выходов. Погибшим ребятам было от 15 до 17 лет.

Ранее по уголовному делу был арестован владелец сауны и его брат, который, по версии следствия, являлся фактическим руководителем заведения. Кроме того, была помещена под домашний арест администратор сауны.

Теги: сауна, подростки, пожарный инспектор, прокопьевск


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.02.2026 08:05 Мск В Сибири арестован директор бани, где погибли подростки
Ранее 02.02.2026 13:16 Мск В Кузбассе арестовали владельца сауны, где при пожаре погибли подростки
Ранее 02.02.2026 08:13 Мск Задержаны владельцы сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков
Ранее 01.02.2026 12:39 Мск Задержана администратор сауны, в которой погибли пятеро подростков. Владельцы заведения разыскиваются
Ранее 01.02.2026 09:25 Мск Возбуждено дело о гибели 5 подростков в сауне в Кузбассе
Ранее 31.01.2026 20:29 Мск Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в сауне в Прокопьевске
Ранее 31.01.2026 19:16 Мск Пожар в сауне в Кемеровской области унес жизни пяти подростков

