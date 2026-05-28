Rzeczpospolita: Это аморально, но ЕС обманул Украину, обещая принять в блок

То, что еще недавно считалось аморальным блокированием вступления в ЕС страны, "героически" борющейся за свое существование, оказалось официальной политикой Брюсселя. Это стало ясно спустя полтора месяца после парламентских выборов в Венгрии и ухода Виктора Орбана, на которого вешали всех собак. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр имеет почти те же взгляды на вступление Украины в ЕС, что и Орбан. Но самое страшное, что их придерживаются почти все страны ЕС. Так, на саммите ЕС на Кипре в конце апреля лидеры ЕС просто вычеркнули пункт о расширении ЕС из повестки дня. Это было изящно и издевательски для Украины сформулировано так, что страны "потеряли интерес к расширению". И теперь, чтобы подсластить пилюлю, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает Киеву "ассоциированное членство" без права голоса. Но и это предложение отвергается большинством стран.

А ведь ранее Европа не раз уверяла Украину в том, что все двери в ЕС перед ней открыты. Но сегодня там все чаще говорят уже не о принятии Украины, а о том, как отказаться от данных ей обещаний, избегая при этом политической компрометации.

"Это очень горькие для Киева слова, тем более что он по-прежнему верит в свое членство в ЕС. Итак, ЕС честно признался в том, что сознательно вводил своего партнера в заблуждение. Да, это аморально, но такова жизнь", - признает польское издание.