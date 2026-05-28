28 Мая 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

По итогам апреля ВТБ заработал 30,2 млрд рублей по МСФО

По итогам апреля ВТБ заработал 30,2 млрд рублей по МСФО, что на 24,3% больше аналогичного периода прошлого года (24,3 млрд рублей). Суммарно на четыре месяца текущего года госбанк заработал 162,8 млрд рублей (-1,8% год к году). В апреле возврат на капитал группы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос до 12,7%.

Кредитный портфель ВТБ до вычета резервов составил к маю 2026 года 25,2 трлн рублей (увеличившись на 0,4%). Объем кредитов юридическим лицам вырос на 0,7%, до 18,1 трлн рублей, а физическим лицам снизились на 0,2%, до 7,1 трлн рублей.

Средства клиентов на 30 апреля составили 27,5 трлн рублей, в том числе депозиты населения - 13,7 трлн рублей, средства юрлиц - 13,9 трлн рублей.

Нормативы достаточности капитала составили: Н20.0 — 10,5%, Н20.1 — 7,1%, Н20.2 — 8,5%.

«Результаты апреля и 4 месяцев 2026 года соответствуют нашим ожиданиям: на фоне ускоренного роста корпоративного кредитного портфеля мы видим продолжающееся расширение чистой процентной маржи, уверенный рост комиссионных доходов и замедление роста операционных расходов при стабильных риск-метриках», - отметил заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Он добавил, что 26 мая была объявлена дата годового заседания общего собрания акционеров и принята рекомендация Наблюдательного совета по дивидендам за прошлый год в размере 9,71 рублей на 1 акцию, что, в случае одобрения собранием, обеспечит привлекательный уровень дивидендной доходности для акционеров.

Теги: втб, финансовые результаты, мфсо


