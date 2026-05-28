Спикер регионального парламента Игорь Мартынов поздравил астраханских пограничников с профессиональным праздником

28 мая в России отмечается День пограничника — профессиональный праздник сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России.

В Камызякском районе Астраханской области состоялся торжественный митинг «На страже рубежей родного Отечества», посвященный Дню пограничника.

В мероприятии на площади Павших Борцов участвовали представители ветеранских организаций, молодёжных, патриотических и волонтёрских движений, жители района. Почетными гостями были Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат Думы Астраханской области Андрей Маркин, глава муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" Михаил Черкасов, заместитель президента Астраханской региональной общественной организации «Ветераны пограничной службы» Владимир Головачев.

Игорь Мартынов в своем обращении к участникам мероприятия отметил, что 28 мая — особая дата для всех, кто посвятил свою жизнь охране рубежей Отечества.

«В истории нашей страны подвигам пограничников отведена особая страница. С первых же часов Великой Отечественной войны они приняли на себя удар врага. Легендарная оборона Брестской крепости, где насмерть стояли бойцы пограничных застав, стала символом несгибаемого духа и стойкости советского солдата. Вклад астраханцев в общую Победу также неоценим: наши земляки-пограничники героически защищали южные рубежи, играя важную роль в обеспечении безопасности региона. Астрахань, расположенная на берегах Каспия, стала важнейшим транспортным узлом. Традиции героизма были продолжены и воинами-пограничниками в последующих военных конфликтах. Пограничники и в настоящее время выполняют свой долг в зоне специальной военной операции», — подчеркнул председатель Думы Астраханской области.

В ходе мероприятия память павших героев почтили минутой молчания. Прошло торжественное возложение цветов к монументу «Пограничникам всех поколений». Также цветы возложили у мемориала «Чаша Памяти» землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

А в районном Доме культуры прошли соревнования по стрельбе и разборке-сборке автомата Калашникова, в которых приняли участие почётные гости, ветераны-пограничники и молодёжь.