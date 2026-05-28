Две фуры "КамАЗа" совершили первую в мире международную беспилотную перевозку

Две фуры "КамАЗа" совершили первую в мире международную беспилотную перевозку.

Первый автомобиль выехал из Москвы 23 мая, второй – из Астаны 24 мая. 25 мая они встретились на погранпереходе Петухово, преодолев в общей сложности около 3 тыс. километров.

"Отдельные участки маршрута грузовики проходили полностью в беспилотном режиме. Оба перевозили реальные коммерческие грузы, что сделало эту операцию беспрецедентной в мировой практике международных перевозок", - сообщили в Минтрансе России.

В министерстве отметили, что ежегодно границу России и Казахстана пересекают около 2 млн грузовиков, поэтому у грузового беспилотья перспективы на сотни тысяч рейсов в год.

По данным ведомства, сейчас на российских трассах М-11, М-12 и ЦКАД курсируют 120 беспилотных грузовиков. Они проехали свыше 17 млн км в безаварийном режиме (с 2023 года).