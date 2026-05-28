YouTube начал блокировать видео при включенном VPN по всему миру

Российские пользователи YouTube заметили, что сервис ограничивает доступ к некоторым роликам, если включен VPN. У одних каналов пропадают новые видео, а другие показывают предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировок. Как выяснилось, с такой проблемой столкнулись зрители не только в России, но и в других странах. В первую очередь ограничения коснулись каналов, которые публикуют контент с региональными лицензиями: трансляции "Формулы-1", Олимпийских игр и популярные телепремьеры, пишет "Ъ".

Юристы объясняют, что когда человек использует VPN, он фактически обманывает систему и заходит на сайт из другой страны. Так он получает доступ к видео, права на которые в его родном регионе принадлежат другим компаниям или вообще не куплены. Для владельцев контента это означает прямые убытки и нарушение условий контрактов. Поэтому YouTube внедряет более строгий контроль, чтобы защитить интересы правообладателей.

Эксперты считают, что видеохостинг постепенно ужесточает правила из-за высокой стоимости прав на спорт и музыку. Раньше YouTube лояльно относился к обходу географических запретов, но теперь рынок цифровых трансляций стал слишком дорогим. Специалисты полагают, что платформа не будет блокировать весь контент для пользователей с VPN, так как это слишком рискованно. Однако компания продолжит усиливать точечный контроль за отдельными категориями видео, на которые действуют эксклюзивные лицензии.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать дела против блогеров за рекламу на YouTube, несмотря на то что платформа официально не запрещена в России. Первой под удар попала Александра Поснова: ведомство предъявило претензии к её влогу, аргументируя это тем, что доступ к видеохостингу в стране формально ограничен из-за замедления серверов.