Светлана Иванова: Отчет губернатора показал эффективность работы Тюменской области в 2025 году

Председатель городской Думы Тюмени прокомментировала отчет губернатора, который был представлен на заседании областной Думы. Александр Моор выступил перед депутатами с докладом «О результатах деятельности правительства Тюменской области в 2025 году».

Основные темы доклада - демография, реализация национальных проектов, развитие предпринимательства и инвестиции, модернизация сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики.

Было отмечено, что 2025 год прошел под знаком патриотизма и поддержки бойцов СВО. В Год Героев в Тюменской области стартовал проект «Боевой кадровый резерв Тюменской области», аналог президентской программы «Время героев», проходила работа в рамках реализации новых мер поддержки, включая правовую помощь и создание государственного юридического бюро. Была введена ежемесячная выплата для студентов из семей участников СВО. В регионе сформирована структура, позволяющая участникам СВО проходить реконструктивное лечение, в том числе с использованием возможностей Центра микрохирургии кисти при ОКБ №2.

По итогам 2025 года в регионе насчитывается более 270 тысяч семей с детьми, из них 40 тысяч — многодетные (в 2024 году их было 39,6 тысяч).

Образовательная инфраструктура региона получила новые современные объекты - школу на 1100 мест с детсадом на 350 мест в поселке Московском, три новые школы в Уватском, Ярковском и Вагайском муниципальных округах, а также два детских сада в Тюмени. Бы осуществлен ремонт в 23 школах и 10 детских садах.

Как отметил губернатор, в 2025 году в области не допустили распространения лесных пожаров — все возгорания потушили за первые сутки. Также восстановили в 1,5 раза больше леса, чем было потеряно. Во время весеннего паводка, несмотря на сложную ситуацию в 31 населенном пункте, ни один дом не пострадал благодаря работе на опережение.

В Тюменской области продолжается активное строительство жилья — почти 3 млн квадратных метров — жилищные условия в 2025 году смогли улучшить 1373 семьи. Идут работы по благоустройству - в 16 муниципалитетах обновили 41 дворовую и 72 общественные территории. В областной столице, например, обновлены Бульвар Ершова и Сквер медицинских работников. Продолжается приведение в порядок автодорог - отремонтировано 440 км дорог и 8 мостовых сооружений.

В сфере экономического развития отмечается рост предприятий малого бизнеса - в регионе стало на 5% больше субъектов МСП (80,5 тысяч). Число самозанятых выросло на 33% и превысило 201 тысячу человек.

Особо Александр Моор отметил характер тюменских предпринимателей, их готовность адаптироваться к меняющимся условиям. Было также отмечено, что Тюменская область 5 лет подряд входит в топ-5 Рейтинга инвестиционной привлекательности и Рейтинга качества жизни.

Председатель городской Думы Тюмени Светлана Иванова акцентировала внимание на ключевых тезисах доклада – информации об устойчивой экономике области, о повышении качества жизни и единении людей. Также она отметила работу по развитию патриотизма в обществе, воспитанию чувства гордости за героическое прошлое своей страны, своего города. Спикер считает это столь же важным, как и укрепление финансовой стабильности.

"Наш регион обладает значительным запасом прочности и колоссальными ресурсами для дальнейшего развития. Будем продолжать активно трудиться, действовать на опережение и стремиться к новым достижениям, как и ранее демонстрируя единство и сплоченность команды Тюменской области и муниципалитета", — прокомментировала председатель Тюменской городской Думы.

И напомнила, что информацию о развитии областной столицы депутаты заслушают в ходе отчета главы города на очередном заседании Думы в июне.

"Думаю, будет представлена насыщенная информация о том, как жила и развивалась областная столица в 2025 году", — добавила Светлана Иванова.