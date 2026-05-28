Светлана Иванова: Отчет губернатора показал эффективность работы Тюменской области в 2025 году

28 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Светлана Иванова: Отчет губернатора показал эффективность работы Тюменской области в 2025 году

Председатель городской Думы Тюмени прокомментировала отчет губернатора, который был представлен на заседании областной Думы. Александр Моор выступил перед депутатами с докладом «О результатах деятельности правительства Тюменской области в 2025 году».

Основные темы доклада - демография, реализация национальных проектов, развитие предпринимательства и инвестиции, модернизация сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Было отмечено, что 2025 год прошел под знаком патриотизма и поддержки бойцов СВО. В Год Героев в Тюменской области стартовал проект «Боевой кадровый резерв Тюменской области», аналог президентской программы «Время героев», проходила работа в рамках реализации новых мер поддержки, включая правовую помощь и создание государственного юридического бюро. Была введена ежемесячная выплата для студентов из семей участников СВО. В регионе сформирована структура, позволяющая участникам СВО проходить реконструктивное лечение, в том числе с использованием возможностей Центра микрохирургии кисти при ОКБ №2.

По итогам 2025 года в регионе насчитывается более 270 тысяч семей с детьми, из них 40 тысяч — многодетные (в 2024 году их было 39,6 тысяч).

Образовательная инфраструктура региона получила новые современные объекты - школу на 1100 мест с детсадом на 350 мест в поселке Московском, три новые школы в Уватском, Ярковском и Вагайском муниципальных округах, а также два детских сада в Тюмени. Бы осуществлен ремонт в 23 школах и 10 детских садах.

Как отметил губернатор, в 2025 году в области не допустили распространения лесных пожаров — все возгорания потушили за первые сутки. Также восстановили в 1,5 раза больше леса, чем было потеряно. Во время весеннего паводка, несмотря на сложную ситуацию в 31 населенном пункте, ни один дом не пострадал благодаря работе на опережение.

В Тюменской области продолжается активное строительство жилья — почти 3 млн квадратных метров — жилищные условия в 2025 году смогли улучшить 1373 семьи. Идут работы по благоустройству - в 16 муниципалитетах обновили 41 дворовую и 72 общественные территории. В областной столице, например, обновлены Бульвар Ершова и Сквер медицинских работников. Продолжается приведение в порядок автодорог - отремонтировано 440 км дорог и 8 мостовых сооружений.

В сфере экономического развития отмечается рост предприятий малого бизнеса - в регионе стало на 5% больше субъектов МСП (80,5 тысяч). Число самозанятых выросло на 33% и превысило 201 тысячу человек.

Особо Александр Моор отметил характер тюменских предпринимателей, их готовность адаптироваться к меняющимся условиям. Было также отмечено, что Тюменская область 5 лет подряд входит в топ-5 Рейтинга инвестиционной привлекательности и Рейтинга качества жизни.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатель городской Думы Тюмени Светлана Иванова акцентировала внимание на ключевых тезисах доклада – информации об устойчивой экономике области, о повышении качества жизни и единении людей. Также она отметила работу по развитию патриотизма в обществе, воспитанию чувства гордости за героическое прошлое своей страны, своего города. Спикер считает это столь же важным, как и укрепление финансовой стабильности.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Наш регион обладает значительным запасом прочности и колоссальными ресурсами для дальнейшего развития. Будем продолжать активно трудиться, действовать на опережение и стремиться к новым достижениям, как и ранее демонстрируя единство и сплоченность команды Тюменской области и муниципалитета", — прокомментировала председатель Тюменской городской Думы.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

И напомнила, что информацию о развитии областной столицы депутаты заслушают в ходе отчета главы города на очередном заседании Думы в июне.

"Думаю, будет представлена насыщенная информация о том, как жила и развивалась областная столица в 2025 году", — добавила Светлана Иванова.

Теги: светлана иванова, отчет губернатора тюменской области, тюменская городская дума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети