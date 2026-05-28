"Это инвалидная коляска для мозга". Ашманов прокомментировал последствия привыкания к ИИ

Вероятно, скоро во всех приличных вузах студентов будут заставлять отвечать устно, так как все уже генерируют работы через ИИ. Об этом рассказал специалист по ИИ, член СПЧ, глава аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов.

Он уверен, что цифры, что половина школьников и студентов делают задания через ИИ, лукавы. В реальности они близки к 100%. И это крайне опасно, потому что люди перестают хоть в чем-то разбираться - они просто генерируют тексты, которые собираются по вероятностной технологии.

"Представьте: молодые "специалисты", закончившие вуз с помощью костылей ИИ, придут работать в промышленность, в оборонку, в госуправление. Без реальных знаний и с привычкой имитировать работу. Что будет с экономикой?" - вопрошает эксперт.

Он считает, что применение ИИ в учебе губительно. А детей вообще не надо этому учить. Сам пузырь ИИ довольно скоро лопнет, и эта технология займет свою узкую нишу. Но тех, которые уже подсядут на ИИ, ожидает работа самого низшего разряда.

"Если ты выходишь в окружающий мир слабый и глупый, у тебя плохие перспективы. И таких людей будут миллионы. И человека, способного выполнять только простейшие, алгоритмизуемые действия, можно будет легко заменить ИИ-агентом", - рассказал Ашманов.