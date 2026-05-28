"Нацпроекты — мощный двигатель страны": губернатор Моор подвел итоги работы правительства Тюменской области

Тюменская область сохраняет высокий уровень подготовки и эффективности в достижении национальных целей развития, которые поставлены Президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление сегодня сделал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2025 году реализован 41 региональный проект в рамках 11 нацпроектов.



"Национальные проекты – мощный двигатель страны, который превращает большие планы в реальные достижения", - сказал глава региона.

Кроме того, Тюменская область входит в топ-пяти регионов России по индексу качества городской среды. В 2025 году благоустроены общественные пространства в 16 муниципалитетах - 41 дворовая и 72 общественные территории.



На голосовании за объекты благоустройства 2026 года свои голоса отдали почти 130 000 жителей Тюмени, Тобольска и Ишима. Поддержать города Тюменской области можно на портале "Госуслуги" или с помощью чат-бота в Макс. Голосование проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и продлится до 12 июня.

"Решения задают вектор развития городской среды. Обновление затрагивает не только выбранные объекты, но и прилегающую инфраструктуру, в том числе дорожную сеть", - подчеркнул глава региона Александр Моор.

Также регион пять лет подряд входит в топ-пять Рейтинга инвестиционной привлекательности и Рейтинга качества жизни.

"Это говорит об эффективной работе всей нашей большой команды. Спасибо, коллеги, за сотрудничество и профессионализм! Спасибо жителям за доверие и участие. Только вместе, объединив усилия, мы сможем достичь новых успехов и обеспечить процветание нашего региона! Наши дела сегодня определяют будущее Тюменской области!", - подытожил в отчете губернатор Тюменской области.

