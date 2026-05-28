Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В России ограничат количество банковских карт до 20 штук на одного человека

Депутаты подготовили поправку к законопроекту "Антифрод-2", которая устанавливает четкий лимит на владение банковскими картами. Теперь один гражданин сможет иметь максимум 20 платежных карт во всех банках страны. Председатель комитета по информполитике Сергей Боярский уточнил, что комиссия исключила требование о лимите в пять карт на одну организацию. Это значит, что человек может открыть все 20 разрешенных карт даже в одном банке, сообщает "Интерфакс".

Для контроля за этим правилом власти запустят единую систему учета. Эта база данных соберет сведения о номерах, видах и общем количестве карт у каждого клиента. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала это решение и отметила, что такой лимит вполне комфортен для обычных людей. Регулятор увеличил число разрешенных карт после обсуждения нужд многодетных семей и выпуска детских карт.

Цель нововведения - остановить "дропперов", которые отдают свои счета преступникам для перевода украденных денег. Набиуллина также допустила, что в будущем правила смягчат для тех видов карт, которые мошенники почти не используют в своих схемах. Новые ограничения помогут государству эффективнее бороться с киберпреступностью и защитить средства граждан.

Ранее сообщалось, что ВТБ планирует заработать один триллион рублей чистой прибыли за год в течение ближайшей трехлетки. Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов подтвердил, что такую амбициозную цель уже закрепили в новой стратегии развития. Пока на российском рынке таких результатов достигает только Сбербанк, который в два раза крупнее ВТБ по объему активов.

Теги: банк, карты, мошенники


