Ушаков: Путин не передавал никаких посланий Трампу

Президент РФ Владимир Путин не передавал никаких посланий американскому лидеру Дональду Трампу, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Нет, никого послания не передавалось", - сказал он, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио. Слова Ушакова передает РИА Новости.

Рубио ранее сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров передал через него послание Дональду Трампу от российского лидера.

Рубио и Лавров 25 мая вечером провели телефонный разговор. Они обсудили конфликт на Украине, кризис в Ормузском проливе, ситуацию вокруг Кубы и двусторонние отношения. Кроме того, как сообщила пресс-служба российского МИДа, Лавров проинформировал Рубио о том, что Вооруженные силы РФ приступают к "системным и последовательным ударам" по объектам в Киеве.