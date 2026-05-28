США примут участие в Петербургском экономическом форуме
На Петербургском международном экономическом форуме в этом году будут представлены США – в рамках ПМЭФ проведут российско-американский бизнес-диалог. Baza сообщает, что президент США Дональд Трамп направил на форум в качестве своего представителя Родни Кука – председателя комиссии США по изящным искусствам.
Основным мероприятием с участием американцев будет бизнес-диалог "Россия – США", организаторами выступили Американская торговая палата и "Росконгресс". Планируется обсудить перспективы взаимодействия бизнеса двух стран и возможные совместные проекты.
ПМЭФ пройдет 3-6 июня, ожидаются представители 130 стран.