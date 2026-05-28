В Югре десятки тысяч жителей выбрали объекты благоустройства, которые изменят в 2027 году

В Югре продолжается голосование за выбор объектов благоустройства. Оно является частью реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Подробнее о ходе голосования – в материале Накануне.RU.

21 апреля – 12 июня на профильном портале проходит Всероссийское онлайн-голосование. Югорчане могут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2027 г., а также выбрать дизайн-проекты уже отобранных пространств. Отбор идёт по программе "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Поучаствовать в голосовании могут граждане старше 14 лет. Отдать голос можно на платформе, через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе", а также при помощи волонтёров.

В голосовании принимает участие 21 муниципальное образование автономного округа. На выбор жителям представлены 62 общественные территории – скверы, парки, набережные, пешеходные зоны и аллеи. В этом году в проекте участвуют не только крупные города, но и небольшие поселения. Среди них – Горноправдинск (Ханты-Мансийский район), Излучинск (Нижневартовский район) и Фёдоровское (Сургутский район).

В своих социальных сетях губернатор Югры Руслан Кухарук пригласил жителей автономного округа присоединиться к голосованию и внести свой вклад в развитие городской среды городов и поселков региона. Победившие проекты смогут получить финансирование из федерального бюджета.

Координатор партийного проекта "Городская среда", депутат думы Югры Василий Филипенко отметил, что в прошлом году за объекты благоустройства проголосовали 146 тыс. жителей автономного округа. В Ханты-Мансийском автономном округе в 2025 г. было благоустроено 73 общественных пространства, а общее количество обновлённых объектов с 2019 г. приблизилось к 1 тыс.

"Это говорит о высоком уровне доверия и желании людей лично участвовать в преображении своих городов. В этом же году за первый день свой выбор сделали уже более 10 тыс. югорчан", - сказала Филипенко.

По состоянию на 27 мая, свои голоса за различные объекты отдали уже больше 134 тыс. жителей Югры. Об этом губернатор Руслан Кухарук сообщил в своём telegram-канале. Среди них – представители партии власти, которые тоже присоединились к выбору объектов благоустройства.

Так, депутат думы Югры, региональный координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Николай Ташланов проголосовал за проект создания в окружной столице, Ханты-Мансийске, сети современных велосипедных дорожек с размещением велоскверов. Он предполагает формирование комфортной и безопасной инфраструктуры, которая свяжет ключевые районы Ханты-Мансийска с зонами отдыха у воды.

"Убеждён, что для окружной столицы это по-настоящему важный и нужный шаг, направленный на повышение качества жизни земляков. Реализация данной инициативы станет стимулом для популяризации спорта и экологичных видов транспорта. Развитие сети велодорожек – инвестиция в здоровье горожан, способствующая формированию активного будущего для нашей молодёжи", – сказал Николай Ташланов, слова которого приводит региональное отделение "Единой России".

В Нягани активисты местного отделения партии власти стали волонтёрами на период проведения онлайн-голосования. Партийцы рассказывают жителям о двух проектах, за которые югорчане могут отдать свой голос. Один из них – парк "Западный", благоустройство которого ведётся по народной программе "Единой России", "Карте развития Югры". Он расположен в исторической части города.

В этом году площадка наполнится местами для зрителей, детским игровым комплексом, беседками и арт-объектом. А в 2027 г. здесь планируется оборудовать небольшую зону тихого отдыха с установкой пергол и качелей, выполнить пешеходную связь до остановочного комплекса протяжённостью 250 м. Второй объект – аллея "Запад – Центр" – соединит вело-пешеходной связью два жилых района: Западный и Центральный. В рамках первого этапа реализации проекта здесь планируется выполнить участок по улице Чернышова протяжённостью 1,3 км.

"Эти объекты одинаково важны для муниципалитета. Появятся ли они в Нягани в ближайшее время, зависит от нашей активности", – подчеркнул секретарь местного отделения "ЕР", глава Нягани Иван Ямашев.

Отобранные по итогам голосования территории и дизайн-проекты лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета (федерального, регионального, местного) и внебюджетных источников. Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе", а также при поддержке волонтёров, которые будут работать, используя экосистему Добро.рф.