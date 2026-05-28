Завершено расследование об убийстве главы курдской диаспоры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершено расследование убийства главы диаспоры армянских курдов Норика Гасаяна, совершенного августе 2001 года. Как сообщает пресс-служба областного СКР, на скамье подсудимых окажется мужчина 1977 г.р., которого обвиняют в убийстве бизнесмена на заказ - ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму".

По версии следствия, 38-летний Гасаян находился в Mercedes-Benz 280, припаркованном на автостоянке дома на улице Серафимы Дерябиной, 45. К машине подошел обвиняемый и несколько раз выстрелил Гасаяну в голову из газового пистолета "ИЖ-72", переделанного под стрельбу боевыми патронами. Затем обвиняемый бросил пистолет и поспешил к подельнику, который ожидал его в автомобиле Opel.

25 лет расследование не прекращалось. Выйти на обвиняемого удалось благодаря тщательному анализу имеющихся вещественных доказательств.