В Тюменской области продолжается системная работа по поддержке участников СВО и членов их семей. Сама система оказания помощи военнослужащим и их родным постоянно совершенствуется. Такое заявление сегодня сделал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU

Глава региона отметил, что на базе Центра обеспечения мер социальной поддержки работает государственное юридическое бюро. Также запущена соответствующая цифровая платформа.

Кроме того, с 2025 года введено квотирования рабочих мест для участников СВО. В настоящий момент трудоустроены уже более 300 человек.

Также для членов семей участников специальной военной операции (студентов) была введена новая ежемесячная выплата. Ее получили более 700 человек.

Помимо прочих мер, в Тюменской области продолжают работу 82 социальные гостиные - место, где защитники и их близкие получают поддержку, решают бытовые и социальные вопросы. Эта практика доказала свою эффективность.

"Меры нацелены на помощь участникам СВО и их семьям, чтобы каждый из них чувствовал признание, поддержку, благодарность общества", – сказал Александр Моор.