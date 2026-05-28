В Румынии археологи нашли золотой клад возрастом три тысячи лет

Археологи обнаружили в румынском уезде Прахова уникальные золотые ожерелья бронзового века. Журнал Arkeonews сообщил об этой находке, пишут "Известия". Искатель наткнулся на сокровища на глубине 25 сантиметров на холме возле деревни Маргинеа-Пэдурий. Сначала он увидел железные колеса, а прямо под ними лежали три тяжелые золотые спирали. Ученые сначала приняли их за браслеты, но позже поняли, что это шейные кольца, которые кто-то плотно свернул для хранения.

Вместе с ожерельями в яме лежали два маленьких топорика и бронзовый браслет. Древние люди спрятали эти вещи намеренно: они аккуратно уложили золото в центр, окружили его железными деталями, а на дно положили браслет. Ученые предполагают, что изначально предметы находились в какой-то емкости, которая просто сгнила со временем. Одно из ожерелий украшает узор, похожий на орнамент древней посуды, а другие вещи напоминают изделия из серебра. Теперь историки спорят: собирали ли эти предметы сотни лет или им нужно заново пересмотреть даты появления таких украшений.

Сейчас эксперты рассматривают две версии. Возможно, люди закопали клад во время ритуала как подарок богам. По другой версии, это был обычный тайник, который спрятали во время войны или переселения. В ближайшее время археологи проведут на холме новые раскопки и изучат состав металла. Если золото окажется привозным, это докажет, что древние жители Карпат активно торговали с далекими соседями. Эта находка уже стала одной из главных сенсаций начала 2026 года, так как она может изменить представления об истории региона.

А в пермском Архиерейском квартале археологи обнаружили фундамент ограды старинного кладбища, о чем сообщил руководитель экспедиции ПГНИУ Михаил Перескоков. Специалисты уже нашли северную границу захоронений и планируют продолжить раскопки, как только улучшится погода.